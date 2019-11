Viorica Dăncilă: ”Klaus Iohannis fuge de o confruntare directă cu mine. Mai aveți 20 de zile la Cotroceni!” (VIDEO)

Fostul premier Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis, după ce guvernul Orban a primit votul de învestitură în Parlament.

Într-o conferință de presă susținută la sediul PSD, șefa social-democraților l-a numit pe contracandidatul său ”un președinte dictator”.

”Scopul acestui nou Executiv este de a-i da lui Iohannis un nou mandat, nu de a guverna. Iar asta este un afront îngrozitor la democrație. Acum, avem voința unui singur om care acaparează România și toate instituțiile sale, în acest demers monstruos de a subordona orice putere. De a subordona românii și a-i vedea cu capetele plecate. Avem un președinte dictator, un președinte abuziv care și-a pus în cap să spulbere orice forță care i se opune, orice principiu și orice lege în calea sa către putere”, a declarat Dăncilă.

De asemenea, Viorica Dăncilă i-a adresat din nou lui Klaus Iohannis propunerea de a participa la o confruntare electorală.

”Domnul Iohannis și toți ceilalți bravi politicieni care au girat acest Guvern al tăierilor și al sărăcirii României vor plăti la vot. Eu nu abandonez această luptă și nu îmi plec capul în fața acestui președinte dictator, așa cum o fac ceilalți, care au dovedit că nu sunt în stare să îi țină piept și să-l împiedice să confiște puterea. Vedem astăzi candidați la Președinția României care stau drepți la comanda lui Iohannis și vedem partide care și-au abandonat candidatul pentru Guvernul lui Iohannis.

Eu însă, voi continua să lupt cu acest mare șef de stat, care fuge acum de o confruntare directă cu mine. Încă vă aștept, domnule Iohannis, să stăm în fața românilor și să le spunem ce am făcut fiecare în ultimii ani pentru ei, pentru copiii lor, pentru traiul lor de zi cu zi.

Aveți curaj, domnule Iohannis! Românii merită o explicație pentru tot ceea ce ați făcut sau n-ați făcut în acest mandat ratat la Președinția României.

Și pregătiți-vă, domnule președinte. Mai aveți 20 de zile la Cotroceni, 20 de zile până când veți afla că România nu e oarbă, România nu doarme și nu e absentă, așa cum ați fost dumneavoastră timp de 5 ani. Dacă nu ați putut face nimic bun pentru această țară, o vor face românii la votul din 24 noiembrie, când vor alege să oprească ascensiunea periculoasă și setea de putere a unui dictator, a unui om care își sabotează și își lovește propriul popor”, a mai spus Viorica Dăncilă.

