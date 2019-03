Dăncilă: Iohannis inventează explicații ridicole, nu cunoaște lucruri elementare, se joacă cu sentimentele oamenilor și dezinformează (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a citit de pe foaie o serie de acuzații aduse lui Klaus Iohannis, după ce președintele a respins Legea bugetului de stat pe 2019 și a criticat în repetate rândul modul în care PSD-ALDE au construit bugetul pe acest an.

”Am constatat că preşedintele Iohannis nu are nicio limită. Inventează explicații ridicole pentru a bloca bugetul pe 2019. Este în mod evident un joc electoral pe care îl face, însă, pe spatele românilor.

A dovedit că nu cunoaște lucruri elementare atunci când a spus că lipsesc 1,4 miliarde de lei de la bugetul de pensii. Bugetul chiar va avea un excedent de 1,7 miliarde de lei, prin transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, măsură pe care Iohannis a criticat-o, dar care și-a arătat eficiența.

O altă dezinformare aruncată de președinte cu nonșalanță e legată de mărirea pensiilor. Președintele ar trebui să citească măsurile luate de Guvern pentru că am mărit anticipat pensiile de la 1 iulie 2017 pentru 2018 și de la 1 iulie 2018 pentru 2019.

Klaus Iohannis se joacă cu sentimentele oamenilor și seamănă îngrijorări. Bani sunt pentru pensii, pensionarii nu au de ce să-și facă griji”, a declarat Viorica Dăncilă, la debutul ședinței săptămânale de guvern.

