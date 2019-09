Dăncilă: „Facem o nouă propunere de comisar”. Despre invitația lui Iohannis la consultări: Vin „de îndată”, același „de îndată” cu care președintele a decis să numească miniștrii interimari (VIDEO)

Viorica Dăncilă a anunțat că va face o altă propunere de comisar european, în locul Rovanei Plumb. Cât despre invitația la consultări, lansată de Klaus Iohannis, premierul a susținut că va onora invitația la fel de rapid pe cât a avut președintele grijă să numească miniștrii interimari.

„Vedem o luptă acerbă pe mai multe fronturi pe care au pornit-o unii români cu țara și poporul lor. Spre deosebire de Iohannis și Barna, eu nu m-am dus în SUA să fac poze sau să lansez cărți m-am dus în vizită de lucru. Eu nu m-am dus în SUA pentru poze și șepci. Asta e diferența între mine și domnii prezidențiabili: interesul țării!

Am văzut din partea președintelui și a partidelor de Opoziție o campanie de denigrare de o agresivitate fără margini și o lipsă totală de rațiune. Comisia JURI se află la originea unui conflict între legislația României și cea europeană. Conform legislației naționale, Rovana Plumb nu se află în conflict de interese. În legislația europeană nu există acest cadru. Nu există un conflict dovedit, un motiv solid pentru această respingere.

Facem o nouă propunere de comisar european. Cât despre invitația de consultări, voi veni de îndată. Același „ de îndată” cu care președintele a decis să numească miniștrii interimari după decizia CCR”, a declarat Viorica Dăncilă.

Dăncilă a ținut să se refere și la Dacian Cioloș: „Să nu uităm de lobby-ul negativ al lui Dacian Cioloș împotriva României. Șeful JURI e membru al grupului Renew Europe. Să îl întrebăm pe dl Cioloș ce demersuri a întreprins în acest sens”.

