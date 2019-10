Dăncilă explică de ce s-a răzgândit: „Dacă suspenzi și președintele, avem guvern interimar, nu se poate face o majoritate, atunci... Pentru mine primează interesul național!” (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat că președintele Klaus Iohannis ar trebui suspendat, pentru că a încălcat Constituția și a ignorat deciziile Curții Constituționale. Totuși, legea nu-i mai permite să demareze acest proces acum.

Liderul social-democraților a mai spus că se gândește și la țară, căci o suspendare a președintelui ar adânci instabilitatea.

„Am spus că președintele merită suspendat, dar legislativ nu pot face acest lucru cu șase luni înainte de...

Iohannis a încălcat Constituția, a ignorat deciziile CCR și i-a sfidat pe români. Președintele trebuie să fie un exemplu de respectare a Constituției.

Iohannis a aruncat România în haos, a dirijat demiteera guvernului fără a avea o majoritate, a plecat apoi din țară și a lăsat-o în instabilitate. Toate aceste spun multe.

Dacă suspenzi și președintele, avem guvern interimar, nu se poate face o majoritate, atunci... Pentru mine primează interesul național!”, a declarat Viorica Dăncilă.

