Dăncilă a câștigat doar 5 județe / În ce zone diferența de vot a fost cea mai mare în favoarea lui Iohannis

Viorica Dăncilă, candidata PSD la prezidențiale, nu a câștigat decât în cinci județe la votul de duminică.

Este vorba despre Giurgiu, Gorj, Mehedinți, Olt și Teleorman.

Și a pierdut chiar în importante fiefuri PSD. În Dolj, acolo unde filiala PSD e condusă de Claudiu Manda, Dăncilă a pierdut la mai bine de 10.000 de voturi diferență. În Maramureș, unde lider al filialei PSD e Gabriel Zetea, Dăncilă a obținut doar 60,701 de voturi, în timp ce Iohannis a câștigat 129,702.

În Neamț, unde lider al social-democraților e Ionel Arsene, diferența de voturi a fost de mai bine de 35.000 de voturi.

Iar în Vrancea, județul stăpânit practic de baronul PSD Marian Oprișan, Viorica Dăncilă nu a obținut decât 59,047, în vreme ce Iohannis a câștigat 86,028.

Iohannis a obținut victorii zdrobitoare în:

Brașov: 210,724 vs.75,763

Cluj: 298,193 vs. 69,334

Constanța: 222,829 vs. 102,570

Iași: 226,888 vs. 116,537

Ilfov: 163,527 vs. 76,469

Mureș: 149,761 vs. 53,711

Prahova: 220,268 vs. 121,832

Sibiu: 183,706 vs. 31,693

Timiș: 258,346 vs. 80,035

Cifrele sunt valabile după centralizarea a 18.717 de secții de votare (mai bine de 95%)