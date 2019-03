Viorica Dăncilă, la reuniunea primarilor europeni: Încrederea oamenilor se poate pierde într-o clipă

Premierul Viorica Dancilă a declarat, joi, la reuniunea primarilor europeni, că 2019 este un an cu multe schimbări.

Prim-ministrul a afirmat că România își dorește o Uniune Europeană (UE) o puternică și solidară.

"2019 e un an cu multe schimbari, insa trebuie sa fie un an de continuitate. Agenda si evolutiile la nivel european sunt marcate de provocari multiple trebuie sa le raspundem prin coeziune, unitate si solidaritate, încrederea oamenilor se castiga in mult timp, dar se poate pierde intr-o clipa. Ne dorim o Uniune puternica, unita, solidara, care lucreaza astfel incat nicio persoana, oras sau regiune sa nu fie lasate in urma. Milioane de oameni simt in viata de zi cu zi beneficiile concrete ale dezvoltarii UE", a declarat Viorica Dancila.