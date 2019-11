Viorica Dăncilă, la urne: ”Am votat pentru o Românie a bunăstării, o Românie sigură și demnă”

Viorica Dăncilă a votat, duminică dimineață, în București, venind împreună cu soțul său și cu fostul ministru al Muncii Lia Olguța Vasilescu.

Candidatul PSD la alegerile prezidențiale a declarat că a votat pentru ”o Românie a bunăstării, a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă”.

”Am votat pentru o Românie a bunăstării, o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă în care românii să nu trăiască cu teama zilei de mâine că nu au ce pune pe masă, că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii, am votat împotriva austerității. Am votat pentru o Românie unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile președintelui”, a menționat Viorica Dăncilă.

Totodată, aceasta i-a îndemnat pe români să iasă la vot și ”să contribuie la creionarea viitorului”.