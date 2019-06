Viorica Dăncilă a lăudat guvernarea PSD și a făcut un lung șir de promisiuni electorale în discursul pe care l-a susținut sâmbătă la Congresul PSD.

Șefa interimară a PSD s-a lăudat inclusiv cu proiectele susținute de Liviu Dragnea. De pe secna Sălii Palatului, Dăncilă i-a întrebat pe primarii PSD dacă mai există vreo localitate în România fără proiecte finanțate din PNDL și a promis că va continua Fondul de Dezvoltare și Investiții. Este vorba despre două proiecte inițiate de fostul președinte al PSD.

”PSD a avut guvernările cu cele mai bune rezultate pentru români. De fiecare dată am fost nevoiți să reparăm ce au distrus alții, să eliminăm nedreptățile făcute oamenilor, să aducem stabilitate, să unim generații și să reconciliem partenerii sociali.

Sprijinul și susținerea dumneavoastră îmi dau încrederea că am făcut ceea ce trebuie în calitate de prim-ministru, îmi dau puterea să merge mai departe. Sunt onorată că m-ați investit cu responsabilitatea guvernării”, a spus Dăncilă.

Premierul a vorbit despre rezultatele guvernării PSD și a promis din nou că se vor construi spitale, autostrăzi și că se vor face investiții. De asemenea, Dăncilă nu a ratat ocazia de a lansa noi atacuri la adresa adversarilor politici.

Totodată, Dăncilă a încercat să comunce cu sala așteptând reacții din partea celor prezenți la datele prezentate de ea, însă nu a primit în schimb decât aplauze firave din partea social-democraților.

”Cifrele vorbesc de la sine, dar cel mai important este că creșterea economică se reflectă în calitatea mai bună a vieții românilor. Am oferit mai multe locuri de muncă și mai bine plătite. Am adus șomajul la un minim istoric. Ei au tăiat salariile și au lăsat oamenii fără un loc de muncă. Am redat demnitatea prăinților și bunicilor noștri, oferindu-le venituri mai mari. Ei le-au îngrădit drepturile. Sunt în continuare români care o duc greu.

Este datoria noatră să revenim la temele importante pentru noi toți.

Obiectivul nostru principal, să aducem mai mulți români în clasa de mijloc produce deja efecte. Am făcut pași importanți pentru deblocarea investițiilor publice, private și din fonduri europene.

Am finanțat și finanțăm, în continuare toate localitățile României să se dezvolte în același ritm. Construim școli, grădinițe. Am alocat fonduri guvernamentale pentru continuarea proiectelor dezvoltate prin PNDL.

Am văzut multe comentarii ale adversarilor noștri care nu au avut curajul să își asume acest nou act complex. Este nevoie de acest Cod administrativ?

Tot pentru dezvoltarea României am modificat legislația achizițiilor publice astfel încât să simplificăm procedurile.

Am deblocat fondurile europene. Când am preluat guvernarea de la tehnocrați, absorbția era zero. Astăzi am adus România aproape de media europeană.

Acești bani europeni au intrat în economie, companiile au avut de lucru, s-au creat noi locuri de muncă.

În paralele se dezvoltă investițiile private. În guvernarea noastră am stimulat investițiile private. Am redus TVA pentru mai multe categorii de produse, am stimulat sectorul construcțiilor, am redus taxele pe muncă, astfel încât muncitorii să revină acasă.

Indiferent de natura capitalului, 28 de proiecte cu impact semnificativ în economie sunt sprijinite în acest moment de guvernul României.

Guvernarea nu a fost perfectă, dar cu siguranță a fost eficientă.

România are nevoie de investiții, întreaga atenția a Guvernului este îndreptată spre dezvoltarea infrastructurii, modernizarea în educație și sănătate.

Mă angajez în fața dumneavoastră că vom face o autostradă cap-coadă. Fiecare proiect va fi atent monitorizat de un departament aflat în directa subordonare a premierului. Nu voi mai toleara niciun fel de întârziere, nici din partea autorităților, nici din partea constructorilor.

Acest departament va furniza saptamânal informații despre stadiul proiectelor, cine nu respectă termenele, pleacă acasă fără execepție.

Românii au nevoie de spitale noi, condiții mai bune, echipamente performante. Prin programul de guvernare ne-am asumat să construim noi spitale regionale de urgență. Am făcut pași importanți pentru realizarea spitalului regional Iași.

Am majorat salariile medicilor, dar nu e suficient dacă nu au la dispoziție echipamente medicale pentru a-și face bine meseria”, a susținut Viorica Dăncilă.