Viorica Dăncilă se face că nu înţelege avertismentul lui Timmermans privind trecerea 'linii roşii': Trebuie să ne gândim și la drepturile omului, și la cei care au suferit... (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a reacţionat luni, după ce Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, a declarat că respectarea valorilor democratice și a statului de drept în România sunt esențiale.

"Legat de această linie roșie, nu-și dorește nimeni să treacă peste această linie roșie, nu numai din punct de vedere al justiției. Discuțiile de acolo (Congresul socialiştilor europeni de la Madrid, n.r.) nu s-au referit numai la justiție.

Trebuie să ne gândim și la drepturile omului, și la cei care au suferit, și la ceea ce s-a întâmplat cu DNA Ploiești. Sunt mai multe aspecte la care trebuie să ne raportăm atunci când vorbim despre o linie roșie", a declarat Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă.

