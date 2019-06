Viorica Dăncilă a criticat voalat modul în care Liviu Dragnea a condus PSD. Social-democrata a susținut că nu-și va ocupa timpul făcând o evaluare, dar e sigură că nu-și dorește ca decizia în partid să mai fie luată de o singură persoană.

”Nu aș vrea să-l judec pe Liviu Dragnea, dar vreau să schimb modul de lucru. Nu vreau ca decizia să fie luată de un singur om, ci să aparțină forurilor statutare, să avem răbdare, să-i ascultăm pe toți, să discutăm cu reprezentantii din Parlament. Părerea lor e importantă.

Nu am făcut o analiză a modului în care a condus partidul Liviu Dragnea și nici nu am să fac. Timpul e scurt și trebuie să ne concentrăm pe viitor, să venim cu altă abordare, pentru a ne recâștiga electoratul, dar și pentru a ne adresa altor segmente”, a declarat Viorica Dăncilă.

