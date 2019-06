Viorica Dăncilă a declarat, vineri, după CEx, că nu este exclus ca partidul să susțină la prezidențiale un candidat din afara PSD.

"Luăm în calcul și această variantă. Binențeles că decizia o vom lua în cadrul Comitetului Executiv Național. După cum ați văzut, în cadrul acestui CEX au fost foarte multe discuții ,au vorbit totți colegii, am vrut părerea tuturor, tocmai pentru a lua cele mai bune decizii, iar votul a fost cel care a stabilit drumul de mers (...) Trebuie să ținem cont și de votul de la europarlamentare și să ne adresăm și altor categorii sociale", a declarat Viorica Dăncilă.

