Viorica Dăncilă: „Luăm în calcul suspendarea lui Klaus Iohannis” / Un fost președinte CCR a confirmat că procedura e posibilă, cu doar câteva săptămâni rămase până la prezidențiale, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte CCR, a confirmat, în direct pe B1 TV, că președintele poate fi suspendat din funcție, deși mai sunt puțin peste două săptămâni rămase până la alegerile prezidențiale.



„Da, poate fi suspendat președintele. Eu chiar am vrut să fac o comunicare, zilele acestea, mâine. Nu este corect ca președintele să fie în funcție și să facă campanie, cum nu este corect nici ca prim-ministrul să fie în funcție și să facă campanie. În mod normal ar trebui să-și ia concediu amândoi, pentru că suntem în campanie și nu este egalitate între candidați, dacă unii folosesc toată logistica statului, iar alții sunt vai de capul lor”, a declarat Augustin Zegrean, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Declarația fostului șef CCR vine în contextul în care, duminică seară, Viorica Dăncilă, premierul demis prin moțiune de cenzură, a afirmat că PSD ia în calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis, pe motiv că șeful statului refuză să numească miniștrii interimari.



„O să discut cu colegii mei. Luăm în calcul suspendarea președintelui, pentru că eu cer fiecărui cetățean să respecte Constituția și nu poate cel care trebuie să fie un exemplu pentru ceilalți să încalce legea fundamentală.



(...) Până se reușește formarea unei majorități cred că președintele României trebuie să își îndeplinească cerințele Curții Constituționale și să desemneze miniștrii interimari pentru că sunt lucruri de rezolvat. Cred că acum rezolvarea acestor probleme stă la președinte”, a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

