Viorica Dăncilă: ”Mihai Fifor este un candidat potrivit pentru postul de comisar european” (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marți, că Mihai Fifor ar putea fi un candidat potrivit pentru postul de comisar european, însă există și alte opțiuni care ar urma să fie discutate în ședința Comitetului Executiv al PSD de marți.

”Nu am discutat încă. Nu am avut o opțiune agreată în CEx. Vom vedea. Vorbim de transporturi și mobilitate. Vedem ce vom hotărî în cadrul CEx.

Mihai Fifor este un candidat potrivit, pot fi și alți cndidați. Astăzi vom discuta. Mi-aș dori să fie o femeie. Ar fi necesar o femeie, dar nu este o obligație”, a declarat Viorica Dăncilă.

Șefa Guvernului a mai precizat că nu se va prezenta la consultările cu președintele Klaus Iohannis pe această temă și că așteaptă ca șeful statului să numească cei trei miniștri interimari.

”Nu o să mă întâlnesc cu domnul președinte. Astept ca domnul președinte să respecte Constituția și să numească cei trei miniștri interimari”, a mai spus Viorica Dăncilă.

