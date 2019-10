Viorica Dăncilă, proaspăt demisă alături de Guvernul său prin moțiune de cenzură, a declarat, joi seară, că Ramona Mănescu, ministrul Afacerilor Externe din același cabinet, „a lucrat împotriva premierului”.



Președintele PSD s-a referit la vizita în SUA, unde deși a mers alături de o delegație compusă din mai mulți miniștri, printre care și Ramona Mănescu, aceasta din urmă a petrecut mai mult timp în compania lui Klaus Iohannis. Președintele României efectua și el o vizită peste Ocean în acele zile, cu ocazia celei de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.



„Poate am să vă șochez, dar la Ministerul de Externe doamna Mănescu a lucrat împotriva premierului, nu a stat absolut deloc alături de premier. Cred că este momentul să spun adevărul (…) Exemplu: Statele Unite ale Americii. Mers premier, ministru de Externe, mai mulți miniștri. Doamna Mănescu nu a fost decât în prima zi, cu premierul. În celelalte zile, doamna Mănescu nici măcar nu a întrebat premierul României dacă trebuie să îl însoțească undeva, dacă mai vrea să îi mai facă o întâlnire cu cineva, dacă vrea să anuleze o întâlnire (…) Nu, nu sugerez acest lucru, dar ca atitudine (că din cauza Ramonei Mănescu a fost anulată întâlnirea cu vicepreședintele SUA, n.red.). De-atunci doamna Ramona Mănescu pleacă, nu are memorandumul semnat de premier, dar pleacă unde vrea, deci asta e situația”, a declarat Viorica Dăncilă, potrivit g4media.ro.



Spre exemplu, una dintre ocaziile în care Ramona Mănescu a preferat să îl însoțească pe Klaus Iohannis, și nu pe Viorica Dăncilă, a avut loc atunci când șeful statului și-a lansat cartea în compania românilor din SUA.



Ba mai mult, cei doi ajungeau chiar și la un consens pe un subiect destul de sensibil. La finalul evenimentului, președintele Klaus Iohannis declara că are promisiunea fermă a Ramonei Mănescu, ministrul Afacerilor Externe la acea vreme, că la următoarele alegerile, lucrurile vor fi „mult mai bine organizate" în secţiile de vot din diaspora.