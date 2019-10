Dăncilă, nouă reacție în scandalul Cuc - TAROM: Dacă întârzia un minut un avion în ziua moțiunii, de vină era tot premierul. Dacă vreți să răspund eu de toate întâlnirile miniștrilor, mi se pare total deplasat! (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat din nou că nu crede că ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, ar fi fost în stare să ceară fostei șefe TAROM să țină la sol mai multe avioane, pentru ca mai mulți parlamentari să nu poată ajunge să voteze moțiunea de cenzură. Premierul demis a mai afirmat că, în ziua moțiunii, dacă ar fi întârziat un avion fie și un minut, tot ea ar fi fost găsită vinovată.

„Eu vă garantez că nu m-a întrebat pe mine înainte, nu am știut de dialogul pe care l-a avut cu Mezei. Eu v-aș fi spus dacă domnul Cuc m-ar fi întrebat.

Dacă vreți să răspund eu de toate întâlnirile miniștrilor, mi se pare total deplasat! Nu vreau să spun eu ce a vorbit domnul Cuc și cu cine s-a întâlnit. Întrebați-l pe domnul Cuc!

Eu refuz să cred că cineva ar putea lua o astfel de decizie.

Dacă întârzia un minut un avion, de vină era tot premierul. Ce interes avea cineva? Doar dacă voia să facă rău...”, a declarat Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.