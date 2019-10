Viorica Dăncilă: ”Moțiunea de cenzură nu va trece. Niciun psd-ist nu va vota” (VIDEO)

Viorica Dăncilă se declară convinsă că moțiunea de cenzură pe care opoziția se pregătește să o depună, marți, la Parlament.

BOMBĂ MONDENĂ! MĂDĂLINA GHENEA, PE FELIE CU CELEBRUL MILIONAR! I-A PUS MÂNA PE... (GALERIE FOTO)

”Știu că astăzi se depune moțiunea. Nu va trece, sunt destui oameni responsabili în Parlament indiferent de partidul din care fac parte. În momentul în care depui o moțiune, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o perspectivă. Moțiunea nu va trece”, a susținut Viorica Dăncilă, marți, la Ploiești.

De asemenea, premierul a dat asigurări că niciun parlamentar PSD nu va vota moțiunea de cenzură.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.