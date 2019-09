Viorica Dăncilă, nicio vorbă despre situația Rovanei Plumb, respinsă pentru funcția de comisar european: Premierul se laudă pe Facebook cu întâlnirile sale din SUA (FOTO)

Premierul Viorica Dăncilă nu comentează situația Rovanei Plumb, respinsă de Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) din cauza problemelor din declarația de avere. La mai bine de 24 de ore de când oficialii europeni au anunțat suspendarea procedurii de numire a acesteia în funcția de comisar european, șefa PSD se rezumă a transmite mesaje pe Facebook din cadrul vizitei pe care o efectuează în SUA. VEZI AZII GALERIA FOTO

CUTREMUR MONDEN! IULIA VÂNTUR, ÎN STARE GRAVĂ! SALMAN KHAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

"Am avut ieri o serie de întrevederi cu Ronald Lauder, Președintele World Jewish Committee, cu Arthur Schneier, Rabinul Șef al oraşului New-York, precum și cu Malcolm Hoenlein, vicepreședinte al Congresului American Evreiesc, în cadrul cărora am evidențiat importanța Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și am reafirmat angajamentul României pentru combaterea antisemitismului, a xenofobiei și a oricăror alte forme de manifestare a intoleranței.

GALERIE FOTO CU DANCILĂ IN SUA

Guvernul României va continua acțiunile în scopul păstrării memoriei Holocaustului și a combaterii negaționismului, inclusiv prin deschiderea unui Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului la București și dezvoltarea unor programe de studii asupra Holocaustului. Combaterea antisemitismului este o temă constantă aflată în atenția Guvernului României și a reprezentat o direcție prioritară a Președinției române a Consiliului UE 2019.

Mulțumesc organizațiilor evreiești pentru susținerea acestor proiecte și îmi doresc ca de același sprijin să beneficieze candidatura României la OCDE și liberalizarea regimului de vize de călătorie către SUA pentru cetățenii români, două obiective de interes deosebit pentru Guvernul României", scrie Viorica Dăncilă pe Facebook.

ÎNCĂ O TRAGEDIE ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ! LACRIMI PENTRU GABRIEL COTABIȚĂ! S-A ÎNTÂMPLAT LA PATRU ANI DE CÂND A FOST BĂGAT ÎN COMĂ (GALERIE FOTO)

Nicio vorbă despre situația rușinoasă în care PSD și Rovana Plumb pun România.

Președintele Parlamentului European, David Maria Sassoli, a cerut, vineri, ca JURI să să facă o recomandare clară, până luni în cazul PSD-istei.

Fără avizul Comisiei juridice, Rovana Plumb nu poate fi audiată în Comisia pentru Transporturi din Parlamentul European, deci nu poate ajunge la votul din plenul instituției, care ar fi trebuit să confirme în cele din urmă instalarea ei în funcție.

BOMBĂ MONDENĂ! MĂDĂLINA GHENEA, PE FELIE CU CELEBRUL MILIONAR! I-A PUS MÂNA PE... (GALERIE FOTO)

Comisia juridică din PE vrea să clarifice diferențele dintre declarațiile de avere depuse la București, respectiv cele de la Bruxelles, în condițiile în care din cea comunitară lipseau două împrumuturi în valoare de aproape un milion de euro.

Rovana Plumb ar avea un împrumut la BRD făcut în anul 2007, în valoare de 800.000 de euro, cu scadență în 2030, dar și unul făcut chiar în acest an, în valoare de 800.000 de lei, cu scadență în 2021, potrivit declarației de avere depuse în 25 iunie 2019 la Camera Deputaților.