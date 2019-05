Viorica Dăncilă a declarat duminică seara că nu are de ce să demisioneze din funcția de premier, iar dacă se vrea schimbarea guvernului se poate depune o moțiune de cenzură.

"Nu am de ce (să demisionez - n.r.). Am în spatele meu atâția români care au încredere în acest guvern. S-a votat pentru europarlamentare, nu pentru parlamentare. Dacă cineva vrea să plece guvernul, depune moțiune de cenzură", a declarat Viorica Dăncilă după anunțarea exit-poll-urilor de la alegrile europarlamentare.

Potrivit primelor rezultat, PSD se află la egalitate cu PNL, cu 25,8%.

