Viorica Dăncilă: „Nu am să iert niciun trădător. PSD se va curăţa, odată, de trădători”

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a avertizat că nu va ierta niciun social-democrat care trădează partid.

”Credeţi-mă că nu am să iert niciun trădător şi că acest partid se va curăţa, odată, de trădători. Pentru că acest partid trebuie să meargă înainte, este un partid care este alături de oameni, de această ţară şi care nu a acţionat niciodată împotriva oamenilor, dimpotrivă. Cred că menirea noastră este să mergem înainte şi curăţăm acest partid de trădători. Pentru că noi nu am pierdut că au fost cei din opoziţie mai buni, am pierdut pentru că am avut în mijlocul nostru pe cei care s-au lăsat cumpăraţi foarte uşor”, a declarat Viorica Dăncilă, la România TV, potrivit News.ro.

Precizările Vioricăi Dăncilă vin în contextul în care mai mulți parlamentari PSD au votat atât moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul social-democrat, precum și învestirea guvernului Orban.