Premierul Viorica Dăncilă a venit, vineri seara, la ședința Comitetului Executiv (CEx) al partidului, fiind însoțită de Paul Stănescu, Marcel Ciolacu și Marian Oprișan.

Cu această ocazie, Dăncilă a anunțat că nu își dă demisia de la conducerea PSD și că va câștiga alegerile prezidențiale.

Congresul pentru alegerea noii conduceri a PSD va fi organizat după alegerile prezidențiale, a precizat premierul.

“Nu (nu va demisiona de la șefia partidului, n.r.). Suntem o echipă unită și mergem împreună mai departe. Avem dorința de a organiza în așa fel partidul încât să câștigăm alegerile.

Nu a fost vorba de un congres, ci despre organizare, despre implicarea tuturor colegilor în echipa de organizare a campaniei electorale.

După alegerile prezidențuiale, probabil va avea loc un congres. La ora 12 noaptea se intră în campanie, nu avem timp de congres, suntem foarte implicați în alegerile prezidențiale.

Discuțiile referitoare la echipe au loc în interior partidului. Când se va lua o decizie, o comunicăm”, a declarat Dăncilă.

„Puterea nu se cedează, puterea se câștigă, noi am vrut să punem în practică programul de guvernare, chiar dacă știam că poate pierdem”, a mai spus șefa PSD.

Ea a precizat că, la congres, care se va ține după alegerile prezidențiale, fiecare din colegii ei poate candida la conducerea PSD.

„După discuția pe care am avut-o cu colegii mei, am văzut câtă determinare există și mergem cu o singură idee – câștigarea alegerilor prezidențiale.(…)

„Am certitudinea că vom ajunge în turul II și că o să câștigăm alegerile prezidențiale”, a afirmat Dăncilă.

Premierul a fost întrebat și despre intenția unor membri PSD de a-l schimba pe Mihai Fifor din funcția de secretar general al PSD. Dăncilă a susținut că nu a existat o astfel de discuție în interiorul partidului.

