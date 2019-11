Dăncilă: „Nu îmi dau demisia” / Șefa PSD e încrezătoare pentru alegerile de anul viitor: „Atunci nu vom avea votul din Diaspora”

Viorica Dăncilă a declarat că nu-și va da demisia de la conducerea PSD, chiar și cu rezultatul obținut la prezidențiale.

„Nu îmi dau demisia. Dacă colegii vor considera că trebuie să fac acest pas, vom face un Congres. Eu consider că trebuie să fim foarte înțelepți”, a declarat Dăncilă, la Antena 3.

Dăncilă s-a plâns că împotriva sa a existat o campanie ce nu s-a manifestat și contra lui Klaus Iohannis: „Cred că a fost o campanie împotriva mea pe care nu am văzut-o la contracandidatul meu. După 200 de întrebări am greșit formula cercului, dar președintele nici măcar nu a știut. Eu am avut dialog deschis cu presa, din partea cealaltă am văzut doar un atac, un discurs bazat pe ură, dar se pare că românii au agreat asta mai mult. Mi s-a părut o abordare incorectă față de cei doi candidați și a dezinformării față de mine”.

Aceasta s-a arătat încrezătoare că PSD va obține un scor mai bun la alegerile de anul viitor pentru că acolo românii din diaspora nu vor mai avea niciun cuvânt de spus.

„Nu pot câștiga amândoi candidații alegerile. Votul românilor a ales și nu putem să nu fim de acord cu ce au dorit românii. Pentru noi însă este important că PSD a obținut numărul de voturi din 2016, ceea ce înseamnă că suntem pregătiți pentru locale și parlamentare. Ne vom concentra pe ele. Atunci nu vom avea votul din Diaspora. Și cred că trebuie să plecăm de la acest aspect. Cu același număr de voturi am intrat la Gvernare în 2016”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

Ea a mai precizat că a făcut în această campanie tot ce a depins de ea: „Noi am trecut printr-o perioadă foarte dificilă, alegerile europarlamentare unde am obținut un scor foarte slab, apoi arestarea președintelui partidului, Congresul…”

Dăncilă a afirmat că va urma o analiză în partid și că social-democrații trebuie să dea dovadă de multă înțelepciune și mult calm.