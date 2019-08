Viorica Dăncilă a anunțat, vineri, după ședința CEX a PSD, care sunt persoanele desemnate să ocupe funcțiile vacante din Guvern și a explicat de ce a ales să o înlocuiască pe Ana Birchall cu Dana Gîrbovan la Ministerul Justiției.

”Pentru MAI, PSD l-a desemnat pe Mihai Fifor, pentru Ministerul Educației - Șerban Constantin Valeca, pentru Ministerul Justiției, Dana Gîrbovan, independent. Vicepremier pentru probleme economice, domnul Iulian Iancu”, a anunțat Dăncilă.

Premierul a explicat că a ales-o pe Dana Gîrbovan pentru Ministerul Justiției pentru că își dorește un om neînregimentat politic la acest minister.

”I-am explicat doamnei Ana Birchall că fac această schimbare pentru că vreau pe cineva din rândul magistraților, cineva crae nu este înregimentat politic.

Înainte de CEx am avut o discuție cu doamna Birchall, i-am mulțumit pentru activitatea depusă.

Am discutat cu doamna Gîrbovan. Nu puteam să faco propunere fără a discuta cu domnia sa.

Nu i-am respoșat nimic doamnei Birchall”, a spus Viorica Dăncilă.

Premierul a mai spus că nu a discutat cu pereședintele Klaus Iohannis înainte de a face aceste nominalizări.

În legătură cu informația conform căreia Ana Birchall ar fi mers la Palatul Cotroceni după ce a aflat că va fi schimbata din funcție, VIorica Dăncilă a precizat: „Daca a facut acest lucru este foarte grav. Este membru PSD si problemele le rezolvam in interiorul partidului”.

