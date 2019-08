Viorica Dăncilă, la ședința CEx a PSD: 'Nu vom ieşi de la guvernare. Nu-mi voi da demisia. Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim'

Liderul PSD Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, la începutul ședinței Comitetului Executiv al social-democraților, că partidul său nu va ieși de la guvernare, iar ea nu își va da demisia din funcția de prim-ministru, informează Agerpres.

"Ştiţi foarte bine care este situaţia actuală. Am desemnat cinci miniştri din partea PSD, preşedintele României i-a respins, a ieşit ALDE de la guvernare, am desemnat pe portofoliile ALDE trei interimari, nu avem încă niciun răspuns din partea preşedintelui României. Trebuie să analizăm această situaţie. Suntem optimişti, ce nu te omoară, te întăreşte, iar PSD a trecut întotdeauna cu bine peste situaţiile dificile. Cert este că nu vom ieşi de la guvernare, am spus şi ieri, nu-mi voi da demisia. Trebuie ca opoziţia să-şi strângă membrii din Parlament, astfel încât să treacă o moţiune de cenzură. Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim, vedem ce hotărâri vom lua în perioada imediat următoare, nu avem motive de îngrijorare", a spus Dăncilă, la începutul ședintei CEx a PSD, care are loc la Mamaia.

Pe agenda reuniunii social-democraților se află situația ministerelor rămase fără șefi în urma ieșirii ALDE de la guvernare.

După reuniunea CEx va avea loc și o întâlnire a parlamentarilor PSD cu conducerea partidului. Asta în condițiile în care Viorica Dăncilă trebuie să meargă cu cabinetul său în Parlament pentru a cere aprobarea aleșilor asupra noii structuri guvernamentale, după ruperea de partidul lui Călin Popescu Tăriceanu. (Detalii AICI)

