Viorica Dăncilă: NU renunțăm la OUG pe LEGILE JUSTIȚIEI. NU renunțăm la lucrurile bune (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat, luni, că, în pofida protestelor românilor, Guvernul nu renunță la OUG 7 pe Legile Justiției.

Premierul a anunțat, înaintea întâlnirii cu reprezentanții din justiție de la Palatul Victoria, că sunt magistrați care susțin OUG 7 și că Tudorel Toader a avut discuții cu asociațiile acestora în prealabil.

„Astăzi sper ca cei care au nemulțumiri, care au ieșit în spațiul public și și-au exprimat aceste nemulțumiri, să vină la această întâlnire la Palatul Victoria, să vedem care sunt problemele pe care nu le agreează, cum le justifică și apoi vom lua o decizie referitor la aceste aspecte. Ceea ce vreau subliniez este că nu vom renunța la ordonanță. Am văzut ieșiri în spațiul public, care au solicitat să renunțăm la această ordonanța în totalitate. Am spus întotdeauna că dăm dovadă de flexibilitate, dar asta nu înseamnă să renunțăm și la lucrurile bune din dorința unora de a face acest lucru", a spus Dăncilă.

Întrebată dacă poate preciza care sunt lucrurile bune din OUG pe Legile Justiției, premierul a spus că 'nu'.

Totodată, aceasta a mai spus că Tudorel Toader a avut întrevederi și discuții cu Asociațiile Magistraților înainte de OUG.

"Justiția trebuie să fie puternică și independentă în România. (...) Prim-ministrul poartă această dialog atunci când în spațiul public apar nemulțumiri și este nevoie de intervenția primului ministru”, a spus Dăncilă, care a adăugat că dialogul este foarte important.

Premierul a precizat cu privire la discuția de astăzi că „dialogul trebuie purtat înainte de ministrul de resort”.

