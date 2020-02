Dăncilă ne lasă să așteptăm :( Tot nu vorbește în engleză. Explicațiile fostului premier (VIDEO)

Viorica Dăncilă ne lasă să așteptăm. Nici până acum nu a rostit discursul în limba engleză, pe care ni l-a promis în campania pentru prezidențiale. Într-o intervenție telefonică în emisiunea „Bună, România!”, de pe B1 TV, fostul premier a susținut că românii au alte preocupări.

Jurnaliștii B1 TV Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir au insistat să afle de ce Dăncilă și-a încălcat promisiunea din campanie și nu a vorbit în engleză. Pentru asta, au fost dojeniți de fostul premier :(

„Deci eu văd că aceasta e principala preocupare, a devenit o preocupare națională. Acest lucru e principala problemă pe care o are România. Cât vorbește de bine Viorica Dăncilă limba engleză sau dacă vorbește mai puțin bine. Decât să am prestația domnului Orban de la întâlnirea cu secretarul general NATO, la disursul în limba engleză... Nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut”, a declarat Viorica Dăncilă, pentru B1 TV.

