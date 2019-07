Viorica Dăncilă: O să am o discuție cu actorii, să vedem care sunt nemulțumirile. La întâlnire va fi și ministrul Culturii (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat, luni, că se va întâlni cu actorii care au ieșit în stradă, fiind nemulțumiți de tăierile de la bugetul pentru cultură.

“Vreau să am o discuție cu dumnealor.Mâine voi fixa o oră și mă voi întâlnii cu actorii, să vedem despre ce e vorba.

Vreau să-l chem și ministrul Culturii, să vedem care sunt și nemulțumirile actorilor, să luăm o decizie cât mai bună”, a spus Dăncilă.

