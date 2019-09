Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a lansat un atac la adresa celor din Opoziție, într-o declarație de presă susținută miercuri seară, la sediul partidului.

Referindu-se la pregătirea moțiunii de cenzură, Dăncilă îi acuză pe adversarii politici că aruncă țara într-o zonă de dezechilibru.

”Nu doar președintele parte dedicat blocării sistematice a Guvernului, ci întreaga opoziție este preocupată zilele aceastea de aruncare a țării într-o zonă de dezechilibru, într-o situație care le convine politic. În loc să-și facă treaba pentru care au fost votați în Parlament, își negociază voturi și se ceartă pe moțiuni. Atât domnul Iohannis, cât și partidele de opoziție își fac propriile jocuri. Președintele își face campanie fără prea multă imaginație, ținând blocat Guvernul, în timp ce opoziția s-a angrenat într-un spectacol al manevrelor politice, într-o joacă de-a moțiunea pe care și-au asumat-o ca principal obiectiv al acestei sesiuni, în loc să se concentreze pe inițiative legislative care au prioritate pentru oameni”, a declarat Viorica Dăncilă.

