Viorica Dăncilă: Am fost singurul prim-ministru care și-a asumat greșelile și am încercat să le indrept (VIDEO)

Guvernul a fost eficient, iar Liviu Dragnea nu trebuie judecat, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă, în cadrul unei conferințe de presă, de marți, intrebată de ce a acceptat să rămână izolată de către Liviu Dragnea la Palatul Victoria.

"Nu vreau să mă raportez la trecut. Pentru mine este important prezentul și ceea ce vreau să fac în perioada următoare. Am învățat din greșelile trecutului, așa cum am spus de fiecare dată. Dar cred că nu ajută pe niciunul dintre noi dacă aducem în prim-plan anumite aspecte mai plăcute sau mai puțin plăcute", a declarat Viorica Dăncilă.

Precizarile premierului au venit în aceeași zi în care, în cadrul CEx-ului PSD, tot Viorica Dăncilă ar fi declarat că: "Eu nu am vrut funcția de premier. Am fost izolată la Palatul Victoria", indicându-l pe Liviu Dragnea drept responsabil.

"Trebuie să ne asumăm istoria acestui partid. Pornim de la Gherman, pornim de la Ion Iliescu, domnul Năstase, domnul Ponta, domnul Geoană, domnul Dragnea. Toți au fost președinții acestui partid, cu lucruri bune și lucrurile rele. Nu cred că câștigăm dacă judecăm pe unul dintre președinții care a condus partidul", a mai spus ea.

Premierul a refuzat să spună dacă deciziile au fost (sau nu) luate de Liviu Dragnea, în numele ei, ba chiar adăugând că "a guvernat" în cea perioadă.

În continuare, premierul a lăudat Ordonanța 114/2018 (supranumită și Ordonanța "lăcomiei") și și-a caracterizat guvernarea de până acum drept "eficientă".

"Din punct de vedere guvernamental, acest Guvern a fost eficient. Ordonanța 114 (...) a avut și lucruri bune. Nu trebuie să luam OUG 114 numai ca aspect negativ. Haideți să ne uităm în sectorul din construcții, haideți să ne uitam la creșterea pensiilor", a adăugat noul candidat al PSD la funcția de președinte.

Cu toate acestea, Viorica Dăncilă a recunoscut că, într-adevăr, a lipsit dialogul între părțile afectate de ordonanță și factorul politic decizional - o problemă care a fost sesizată încă din 2018, atunci când tot Viorica Dăncilă era premier.

"Am spus și repet acest lucru: s-a greșit pentru că nu a fost, înainte, un dialog cu toți actorii implicați. S-a greșit și am cerut tuturor miniștrilor să nu mai vină cu acte normative care nu sunt ridicate pe site sau nu sunt discutate cu toți factorii implicați. Am zis că pe OUG 114 dăm dovadă de flexibilitate. Și am făcut modificări pe OUG 114", a mai spus premierul.

"Am făcut modificări pe OUG 144. (...) Am fost singurul prim-ministru care și-a asumat greșelile și am încercat să le indrept", a încheiat premierul.