Premierul Viorica Dăncilă a declarat, de la tribuna Parlamentului, că demersul Opoziției de a da jos Guvernul pe care îl conduce este sortit eșecului și asta pentru că nu vine cu niciun program în loc. Social-democrata a mai spus că inițiatorii moțiunii de cenzură sunt „o adunătură de interese și amatorism”.

„E obligatoriu să veniți cu o echipă guvernamentală și cu un program dacă vreți să reconstruiți România, după cum spuneți în moțiune. Acum mi-e clar că vreți s-o demolați. N-ați înțeles nimic”, le-a transmis Dăncilă parlamentarilor Opoziției.

