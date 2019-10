Premierul Viorica Dăncilă a declarat, de la tribuna Parlamentului, că textul moțiunii de cenzură e un amestec incoerent de falsuri, aprecieri subiective și demagogice, care arată perfect caracterul de improvizație. Liderul social-democrat a dat de înțeles, din nou, că dacă partidele de Opoziție vor ajunge la Putere, vor tăia salariile și pensiile românilor.

„Textul moțiunii vă reprezintă întru totul: un amestec incoerent de falsuri, aprecieri subiective și demagogie, care arată perfect caracterul de improvizație. Sunteți singura Opoziție din istorie care a reușit să-și depună moțiunea și apoi să fugă de popor”, a declarat Dăncilă.

Premierul a avut mesaje de transmis și pentru anumiți lideri ai Opoziției: „Mult succes dlui Cîțu în a le explica alegătorilor cum e cu tăierile, să vină în fața medicilor, polițiștilor, pompierilor și să le spună că sunt praf. Să vină dl Caramitru și să le spună pensionarilor că mărirea pensiei aruncă țara în aer. Să vină dl Orban în fața IT-iștilor și să le spună cum e cu impozitarea veniturilor”.

„Probabil știți foarte bine că voi fără tăieri nu știți și nu puteți. Ați mai arătat-o odată, în vremurile de tristă amintire ale guvernelor PDL. Călcați în picioare principii, decență, interesele românilor. Noi guvernăm pentru țară și nu am făcut-o întotdeauna perfect, dar am făcut-o mai bine decât dvs. Am crescut salariile, punctul de pensie, pe când Guvernarea USR-Cioloș a redus veniturile statului cu 10 miliarde lei, concomitent cu creșterea deficitului cu 22 miliarde, iar atragerea fondurilor europene a fost zero”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

