Cum justifică Dăncilă taxele din controversata OUG 114. Premierul a vorbit inclusiv despre ''o chestiune de justiție fiscală'' (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a dat exemplul altor state din Uniunea Europeană pentru a justifica noile taxe din controversata Ordonanță 114. Social-democrata chiar a făcut referire la o declarație a ministrului Economiei din Franța, care ar fi spus că taxarea giganților IT e o chestiune de ”justiție fiscală”.

”O a doua componentă a OUG 114 o reprezintă măsurile care au ca scop îmbunătățirea activității în câteva domenii strategice, respectiv comunicații și energie, și asigurarea funcționării pieței în condiții de eficiență și disciplină. (...)

În sectorul energetic vor fi protejați consumatorii casnici prin mecanismul nou și anume serviciul universal pentru consumatorii casnici. Un astfel de mecanism funcționează în Italia și Franța. Se discută acum introducerea lui și în Marea Britanie.

Și în domeniul comunicațiilor sunt exemple de state din Uniunea Europeană. Franța își prezintă în această săptămână legea taxării giganților tech. Ministrul Ecopnomiei chiar a spus că taxarea lor cu 3% e o chestiune de justiție fiscală.

În zilele imediat următoare vor avea discuții cu reprezentanții din domeniul energiei, cât și din cel al comunicațiilor, astfel încât să prezentăm cele mai bune soluții. Analizăm și efectele taxei pe active financiare. MFP a purtat discuții atât cu BNR, cât și cu reprezentanții Asociației Române a Băncilor și au fost identificate soluții benefice pentru toate părțile implicate. OUG 114 a reglementat și angajamentele noastre de majorare a pensiilor și salariilor. Guvernul a majorat pensiile în avans și va continua să o facă”, a declarat Viorica Dăncilă, în Parlament.

