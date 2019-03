CIRC ÎN PARLAMENT. Dăncilă: Decât să vorbesc liber și să spun prostii, mai bine să am o hârtiuță în față și să spun lucruri corecte! / Iordache (PSD): Finalizați, doamna prim-ministru... (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a ajuns, luni, în Parlament, pentru a da explicații în legătură cu Ordonața de Urgență 114, cunoscută și ca ”Ordonanța lăcomiei”. După ce a citit, cu greu, de pe foi o serie de explicații, sociala-democrata a ținut să se răstească la parlamentarii Opoziției și a precizat că nu vrea să le răspundă întrebărilor.

”Decât să vorbesc liber și să spun prostii, mai bine să am o hârtiuță în față și să spun lucruri corecte! Dumneavoastră ați vorbit liber și ați spus numai prostii!”, a răspuns ea celor care au criticat-o că nu vorbește liber.

Dăncilă a mai spus că nu vrea să le răspundă aleșilor Opoziției deoarece: ”dumneavoastră știți numai să jigniți. Sunteți prea jos!”

”Nu cred că puteți să ne dați nouă lecții. Dumneavoastră ați făcut parte din Guvernul care ne-a învățat să conjugăm verbe precum ”a tăia”... pensii, salarii”, a mai afirmat Dăncilă.

Ea a continuat să-i certe pe parlamentari până când Florin Iordache, colegul ei de partid și președintele de ședință, i-a tăiat-o scurt: ”finalizați, doamna prim-ministru!”.

