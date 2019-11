Viorica Dăncilă pasează responsabilitatea către viitorul Guvern: „Are totul pregătit și sper să continue demersurile noastre pentru noi spitale la Iași, Cluj-Napoca și Craiova” (VIDEO)

Viorica Dăncilă susține că viitorul Guvern „are totul pregătit” pentru construirea de noi spitale la Iași, Cluj-Napoca și Craiova.



„Au acționat cu consecvență pentru a ajunge astăzi să avem pregătite documentele și soluțiile de finanțare necesare construirii celor trei spitale regionale. Noul guvern are totul pregătit și sper să continue demersurile noastre pentru ca cetățenii să beneficieze de noi spitale la Iași, Cluj-Napoca și Craiova”, a declarat, luni, Viorica Dăncilă, în debutul ședinței de Guvern.

Viorica Dăncilă a făcut această declarație în contextul în care, luni, începând cu ora 14.00, cabinetul compus de Ludovic Orban și PNL vine în plenul Parlamentului României, pentru votul de învestitură, astfel că guvernarea PSD, cu mandat interimar în prezent, s-ar putea regăsi în ultimele sale clipe.

