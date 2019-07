Premierul Viorica Dăncilă, care între timp a fost aleasă să reprezinte PSD la alegerile prezidențiale din toamnă, a afirmat, în Comitetul Executiv al formațiunii, că a fost izolată în Guvern timp de șase luni și nu a avut voie să facă nimic, sugerând că Liviu Dragnea era cel care controla tot.

„Aici putem spune orice dar dacă ieșim în afara partidului și atacăm partidul și președintele nu e ok. Ce vrei mai mult? Încercăm să ne ridicăm. Am pornit de la o situație dificilă. Ne-am omorât noi între noi cu orgoliile noastre în perioada asta. Eu sper ca pentru partid să te implici în această campanie.

Am dovezi despre relația mea cu Dragnea, dar credeți că e bine să ies public? Nu, pentru că nu am să vorbesc de rău un fost președinte. Am fost izolată șase luni în guvern. Nu am avut voie să fac nimic. Nu mă acuzați că că am fost apropiată de Dragnea, pentru că nu eu am luat deciziile în partid. Eu eram izolată și aveam interzis să vorbesc cu colegii. Se plăteau bani de la partid ca să mă atace la tv”, a spus Viorica Dăncilă, potrivit digi24.ro.