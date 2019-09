Viorica Dăncilă anunță prelungirea până la 15 septembrie a termenului până când cetățenii români din străinătate se pot înscrie pentru a vota la alegerile prezidențiale (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat la începutul ședinței de Guvern de joi prelungirea până la data de 15 septembrie a termenului până la care cetățenii români din străinătate se pot înscrie pentru a vota prin corespondență sau ca alegători la o secție de votare.

”Vom adopta măsuri pentru a asigura cetățenilor români din disapora dreptul la vot și o mai bună organizare a alegerilor care vor avea loc în această toamnă. Modificăm termenul limită pentru înregistrarea cetățenilor români cu drept de vot în străinătate ca alegători prin corespondență, respectiv ca alegători la o secție de votare organizată în străinătate. Acest termen va fi extins până la 15 septembrie pentru a da posibilitatea cât mai multor români din afara granițelor țării să se înscrie în registrul electoral pentru alegerile prezidențiale din acest an”, a anunțat Viorica Dăncilă.

”Pentru o bună organizare a scrutinului din această toamnă, OUG pe care o adoptăm include și măsuri privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, atribuțiile acestora și asigurăm cadrul legal pentru plata tuturor indemnizațiilor membriloe birourilor de votare”, a mai spus Viorica Dăncilă.

