Viorica Dăncilă, primele declarații după anunțul demisiei: ”Am înţeles că trebuie ca cineva să-şi asume rezultatul alegerilor și că se dorește o restare a partidului”

Viorica Dăncilă și-a anunțat marți seară demisia din funcția de președinte al PSD. La finalul ședintei CEx în care a fost luată această decizie, Dăncilă a anunțat că a hotărât să facă acest lucru pentru că cineva trebuie să-și asume eșecul alegerilor și pentru că a înțeles că se dorește o resetare a partidului.

”În CEx fiecare coleg şi-a spus opinia referitor la alegerile prezidenţiale şi la proiecţia pentru următoarea perioadă, cum putem ieşi întăriţi pentru a câştiga viitoarele alegeri. Am înţeles opinia colegilor mei, faptul că trebuie ca cineva să-şi asume rezultatul alegerilor. Nu este un moment de slăbiciune, este un moment de demnitate. Consider ca a trebuit să-mi dau demisia din funcţia de președinte al PSD și am făcut acest lucru. Consider că am făcut tot ce ne-a stat în putință ca să mobilizăm electoratul. Am înțeles că se dorește o restare a partidului, care presupune o altă viziune, un alt program”, a declarat Viorica Dăncilă.

Fosta șefă a PSD a mai precizat că va face parte din noua echipă de conducerea a partidului, urmând a prelua șefia organizație de femei.