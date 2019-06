Premierul Viorica Dăncilă a anunțat marți că i-a trimis președintelui Klaus Iohannis propunerea ca Ana Birchall, proaspăt numită în funcția de ministru al Justiției, să devină vicepremier pe parteneriate strategice, cu mandat interimar.

”Am trimis propunerea către Cotroceni, am discutat despre această propunere. Aștept răspunsul domnului președinte. Eu cred că nu are motive să respingă această propunere având în vedere că Ana Birchall a fost vicepremier”, a declarat Dăncilă.

Aceasta a mai spus că va face propuneri pentru celelalte posturi de vicepremier după ce se va încheia mandatul lui Viorel Ștefan.

”Voi face o propunere pentru cele 2 portofolii de vicepremier după ce domnul Viorel Ștefan își va finaliza mandatul, la sfârșitul lunii iunie. Voi discuta despre remaniere în cadrul CEx, voi asculta părerea colegilor mei voi lua o decizie referitoare la fiecare portofoliu în parte, nu vreau să iau eu aceste decizii. Ele se iau în forurile statutare, în baza unor evaluări”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.