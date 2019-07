Dăncilă, despre eventualitatea ca Iohannis să refuze propunerile de miniștri: Nu am luat în calcul această variantă. Vom discuta în CEx

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că speră ca luni să aibă un răspuns de la preşedintele Klaus Iohannis în privința propunerilor de miniştri, informează news.ro.

Întrebată dacă are variante de rezervă, în cazul în care propunerile iniţiale vor fi respinse, Dăncilă a răspuns: "Este week-end, nu am niciun răspuns de la domnul preşedinte Iohannis, sper ca luni să am un răspuns. Nu am luat în calcul respingerea vreunei propuneri, în această situaţie vom avea o discuţie în cadrul Comitetului Executiv Naţional".

Premierul i-a transmis preşedintelui propunerea ca senatorul Nicolae Moga să preia funcţia de ministru de Interne, Ramona Mănescu să preia funcţia de ministru de Externe, iar secretarul general al PSD, Mihai Fifor, funcţia de vicepremier pe parteneriate strategice.

Potrivit Codului Administrativ, adoptat recent de Guvern prin Ordonanță de Urgență, președintele țării este obligat să numească un ministru în termen de 10 zile și poate refuza o singură propunere.