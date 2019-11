Viorica Dăncilă îl provoacă pe Klaus Iohannis, în direct pe B1 TV. Șefa PSD cere o dezbatere „unu la unu” cu președintele, pentru finala prezidențialelor (VIDEO)

Viorica Dăncilă, dată ca și calificată în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de către rezultatele exit-poll, l-a provocat din nou pe Klaus Iohannis, marele câștigător al primului tur de scrutin și președinte în funcție, la o dezbatere „unu la unu” pentru finala cursei spre Cotroceni, care va avea loc în 24 noiembrie.

„Chiar din seara aceasta, îi transmit președintelui Iohannis, candidatul Iohannis, o invitație la o dezbatere unu la unu, în care președintele Iohannis să spună ce a făcut în cei cinci ani de mandat, iar eu să spun ce am făcut în calitate de prim-ministru în cei un an și nouă luni de mandat”, a declarat Viorica Dăncilă, în direct pe B1 TV, într-o ediție specială moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebată în câte ore va avea PSD rezultatele finale, având în vedere structurile din teritoriu bine puse la punct ale partidului, Viorica Dăncilă a răspuns: „În câteva ore vom avea. Eu nu o să plec de la sediul de partid până nu o să am rezultatele finale”.

