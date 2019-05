Viorica Dăncilă a anunţat că va avea discuţii atât în PSD, cât şi cu partenerii din ALDE pentru a stabili cum anume poate fi implementată voinţa românilor exprimată la referendum. Premierul a precizat că o soluţie ar putea fi o modificare legislativă în Parlament.

”În următoarea perioadă, vom discuta în forurile statutare din PSD, dar și cu ALDE și vom lua o decizie privind voința cetățenilor exprimată la referendum. Soluția cred că e o modificare a legislaţiei, dezbătută și adoptată în Parlament. Majoritatea parlamentară e în continuare solidă, fapt dovedit inclusiv de alegerea președintelui Camerei Deputaţilor. Ne vom continua mandatul potrivit Constituției”, a declarat Dăncilă.

