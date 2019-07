Dăncilă: PSD vrea candidat propriu la prezidențiale, susținut de ALDE și Pro România. Vom avea discuții cu aceste partide / Premierul a anunțat trei noi miniștri în Guvern (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat că liderii social-democrați au stabilit, în ședința Comitetului Executiv Național, ca PSD să aibă candidat propriu la prezidențiale și să înceapă negocieri cu Pro România și cu ALDE pentru susținerea candidatului său.

”Un punct de pe ordinea de zi a ședinței a fost referitor la Congresul PSD din 3 august pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale. Am prezentat varianta susținerii unui candidat comun, respectiv Călin Popescu Tăriceanu. În urma vorului s-a stabilit că PSD își dorește un candidat propriu, susținut de ALDE și Pro România și vom avea discuții cu aceste partide”, a declarat președintele PSD.

”Despre candidat comun la alegerile prezidențiale - Am convingerea că un candidat comun e mai puternic, dar după discuțiile cu colegii, aceștia își doresc un candidat al PSD. Acest partid are un potențial foarte mare. Voi discuta cu domnul Tăriceanu despre o susținere în turul 2, probabil. Discuțiile rămân deschise”, a mai ținut să precizeze Dăncilă.

Tot în CEx s-au stabilit și înlocuitorii pentru Carmen Dan la Ministerul de Interne și Teodor Meleșcanu la Ministerul de Externe: ”Am propus schimbarea miniștrilor Carmen Dan cu Nicolae Moga și Teodor Meleșcanu, cu Ramona Mănescu. Am propus pe Mihai Fifor vicepremier pe partnereiate strategice. Vicepremier pe probleme economice, unde interimatul se încheie în august, vom avea discuții”.

