Viorica Dăncilă a declarat că liderii PSD au votat în unanimitate, în cadrul ședinței CEx, ca PSD să nu propună deja un comisar european plin, ci unul interimar, în persoana fostului europarlamentar Ioan Mircea Pașcu. Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, nu agreează însă deloc această idee și s-a pronunțat deja public împotriva ei. Juncker susține că, în loc ca statele membre UE să-și aleagă câte un comisar până în noiembrie, până își termină mandatul actuala Comisie, iar apoi să-și desemneze altul plin, mai bine să aleagă direct câte un comisar care să-și continue mandatul și după luna noiembrie. Astfel, a continuat Juncker, vor fi economisiți bani ai contribuabililor europeni.

”Probabil cinci dintre comisarii mei vor deveni acum membri ai Parlamentului European. Totuși, actuala Comisie își va termina mandatul abia în noiembrie. Fiecare stat membru UE are dreptul de a numi un nou comisar pentru cele patru luni rămase. Asta va costa contribuabilul european un milion de euro de fiecare comisar, pentru relocare, pentru staff, pentru pensia de care beneficiază fiecare comisar, indiferent cât de mult a ocupat această funcție. Statele membre au decis astfel. Eu încerc să opresc asta”, a declarat Jean Claude Juncker, pe 2 iunie.

Juncker i-a și scris lui Dăncila, tocmai pentru că România deținea președinția Consiliului UE, și a informat-o asupra acestei decizii.

Ce a anunțat Dăncilă, vineri, după ședința CEx: ”Prima decizie e referitoare la comisar intermediar. Corina Crețu a obținut mandatul de europarlamentar. O posibilitate era să nu numim un comisar intermediar, a doua era să numim un comisar intermediar. Am supus la vot opțiunea, am avut unanimitate și am venit cu propunerea în eventualitatea acceptării de Comisia Europeană: Mircea Pașcu. Am considerat că e un om cu experiență, fost europarlamentar, vicepreședinte al Parlamentului European”.