Dăncilă, după ieșirile de mahala ale lui Teodorovici: „Limbajul violent, domnule Iohannis, este atributul oamenilor slabi”

Premierul demis Viorica Dăncilă i-a bătut obrazul președintelui Klaus Iohannis pentru că a îndemnat (?) cetățenii să aibă un limbaj violent. Nu i-au atras atenția, însă, ieșirile agresive ale colegului ei de partid, Eugen Teodorovici.

Șefa PSD a avut această reacție după ce în Timișoara a fost întâmpinată de mai mulți protestatari, care au scandat „mincinoasa” și „analfabeta” atunci când au văzut-o. (Detalii AICI)

„Când am intrat în Consiliul Judeţean am văzut exponenţii lui Iohannis, pe iohaniştii care strigau foarte tare 'hoţii'. Am vrut să le spun 'duceţi-vă la Cotroceni, că el are case, sau mergeţi la Barna, că el are probleme cu fondurile europene'. Eu, Viorica Dăncilă, nu am afaceri cu statul, nu am niciun schelet în şifonier. Au strigat apoi 'mincinoasa'. Am vrut să-i trimit tot acolo, pentru că oricâte minciuni au spus ei, eu am spus şi voi spune numai adevărul. Am văzut nişte oameni disperaţi, care jigneau”, a afirmat Viorica Dăncilă, la întâlnirea cu membrii PSD din judeţul Timiş, potrivit Agerpres.

Candidata PSD la prezidenţiale a mai afirmat că protestatarii au făcut-o să înţeleagă că acest lucru şi l-a dorit Klaus Iohannis în cei cinci ani de mandat, „să îndemne la această atitudine violentă, la limbajul violent”.

„Dar îi spun de aici, limbajul violent, domnule Iohannis, este atributul oamenilor slabi, care nu au argumente şi nu vă face cinste”, a afirmat premierul demis.

Cel care a reușit să se facă cel mai remarcat prin ieșiri agresive este, însă, chiar numărul 2 în PSD, Eugen Teodorovici, ales președinte executiv al formațiunii chiar cu susținerea Vioricăi Dăncilă. De la ieșiri necontrolate la adresa jurnaliștilor la jignirea adversarilor politici, Eugen Teodorovici a reușit să le comită pe toate. (Detalii AICI)