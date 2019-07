Dăncilă a explicat motivul pentru care a renunțat la Carmen Dan: ''Nu e legată schimbarea neapărat de ce s-a întâmplat pe 10 august'' (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că a luat decizia de a-i schimba pe Carmen Dan și Teodor Meleșcanu de la Ministerul de Interne, respectiv de Externe, deoarece s-a creat o anumită percepție publică pe care Guvernul vrea s-o schimbe. În legătură cu Dan, Dăncilă a susținut că evenimentele din 10 august nu au cântărit chiar atât de mult în decizia de a o schimba.

”Am văzut că unele voci au spus că am luat aceste decizii ca urmare a solicitării președintelui Iohannis. Dacă era să procedez după această gândire, veneam cu miniștrii care erau acceptați de președinte. Sublinez că nu am luat această decizie pentru că așa vrea președintele Iohannis și pentru că așa cred eu că acest guvern va avea mai multă credibilitate. Suntem în luptă cu Iohannis pentru prezidențiale și nu trebuie să fac jocul adversarului în acestă campanie și trebuie să-mi întăresc partidul. Argumentele mele pentru schimbarea dnei Carmen Dan sunt legate de percepția publică asupra acestui minister”, a declarat Dăncilă.

Întrebată care este motivul pentru care a fost schimbată Carmen Dan, Dăncilă a răspuns: ”Nu vreau să fac trimitere la un anumit eveniment. Am spus că parcepția publică legată de MAI și MAE nu este una foarte bună. Pentru mine e important ca percepția să fie una pozitivă. Eu cred că în calitate de prim-ministru trebuie să aduc în guvern oameni cu credibilitate”

Întrebată de ce Carmen Dan nu a fost schimbată imediat după 10 August, dacă tot percepția publică este atât de importantă, premierul a răspuns: ”S-au acumulat mai multe lucruri. Nu e legată schimbarea neapărat de ce s-a întâmplat pe 10 august. Vrem să schimbăm mai multe lucruri legate de percepția publică”.

