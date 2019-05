Dăncilă, după ce PSD a ajuns la un minim istoric: Sunt premierul tuturor românilor, indiferent de convingerile politice (VIDEO)

După ce PSD a obținut la europarlamentare cel mai slab scor din istoria partidului, Viorica Dăncilă și-a adus aminte că e premierul tuturor românilor, indiferent de convingerile politice. Social-democrata a mai susținut că ei ar trebui să fie mult mai aproape de oameni și de așteptările lor.

”Majoritatea parlamentară care susține acest Guvern e în continuare solidă, fapt dovedit inclusiv de votul de alegere a președintelui Camerei Deputaților. Ne vom continua mandatul potrivit Constituției. Avem un program de guvernare și o președinție rotativă a Consiliului UE, cu rezultate apreciate de partenerii externi.



Prin urmare, e datoria noastră să continuăm pe acest drum. E esențială însă o legătură mult mai strânsă cu oamenii și să fim mult mai aproape de așteptările lor. Sunt premierul tuturor românilor, indiferent de convingerile politice, și-mi voi duce mandatul mai departe”, a declarat Viorica Dăncilă.

