Viorica Dăncilă: PSD își alege prezidențiabilul la Congresul din vară. Se vor comanda sondaje în care să fie măsuraţi toţi cei care doresc să candideze (VIDEO)

Viorica Dăncilă a anunțat, joi, că PSD își va alege candidatul la prezidenţiale într-un al doilea congres din această vară, cel mai probabil la sfârșitul lunii iulie.

Între timp, PSD va comanda sondaje în care să fie măsuraţi toţi cei care doresc să candideze, inclusiv Șerban Nicolae și Liviu Pleșoianu.

"Acelasi principiu il vom aplica si pentru candidatii din partea PSD la prezidentiale. Fiecare coleg sau colega care isi exprima dorinta de a candida va spune in fata CEx, vom face sondaje si bineinteles cel care va fi cel mai bine plasat in sodaje si va avea votul Congresului va fi cel care va candida", a declarat Dăncilă.

