Viorica Dăncilă (PSD): Judecați candidații în funcție de ce au făcut pentru voi și cât respect v-au arătat

Viorica Dăncilă, reprezentanta PSD în finala prezidențialelor, le-a cerut, vineri, românilor să-i judece pe candidați în funcție de ceea ce au făcut pentru ei în acești ani și cât respect le-au arătat, potrivit Agerpres.



„Pentru că nu vom avea dezbaterea cerută, voi profita de acest moment pentru a transmite un mesaj din suflet pentru toţi românii. (...) Dragi români, alegeţi să-i judecaţi pe cei care vin şi vă cer votul în funcţie de ceea ce au făcut pentru voi în aceşti ani şi cât respect v-au arătat. Uitaţi-vă cât au muncit, cât v-au ascultat, cât au evoluat în timp aceşti candidaţi. Eu nu am aroganţa să vă promit că voi fi un preşedinte ideal, dar pot să vă promit, şi faptele sunt de partea mea, că voi munci mai mult decât au făcut-o toţi preşedinţii ultimilor 30 de ani în România.



(...) Nu îmi este frică decât de Dumnezeu şi de faptul că aş putea să îi dezamăgesc pe români, dar nu îi voi dezamăgi. De aceea astăzi nu mă ascund şi nu fug. Pot merge în orice colţ al ţării să mă uit în ochii românilor, pentru că nu am luat niciodată o decizie împotriva lor şi cred în poporul roman şi în ţara noastră, pentru că eu am tricolorul în suflet. Sunt un bun român şi îmi iubesc ţara", a spus Dăncilă, la Palatul Parlamentului.



Preşedintele PSD le-a cerut celor nehotărâţi „încrederea şi votul pentru un mandat de muncă zi de zi, oră cu oră".

„Pentru medici şi profesori, pe care îi respect pentru munca lor şi promit că le voi rămâne aproape, îi voi sprijini în calitate de preşedinte, voi sprijini reforma pentru aceste două domenii de importanţă majoră pentru România - educaţia şi sănătatea. Pentru pensionari, care ştiu cât respect le port, că sunt un om care le înţelege nevoile şi drepturile şi care a susţinut întotdeauna creşterea pensiilor pentru un trai decent. Pentru femei şi pentru mame, alături de care am fost întotdeauna şi pentru care voi lupta necondiţionat, pentru că sunt de-a lor şi le înţeleg. Ştiu ce înseamnă să fii femeie. Pentru antreprenorii români, în care cred şi pe care îi voi sprijini să devină unul dintre principalele motoare ale ţării şi să ajungă pe pieţele internaţionale", a afirmat candidatul PSD.