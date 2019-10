Răspunsul lui Dăncilă, întrebată dacă îl va grația pe Dragnea în cazul în care va ajunge președinte

Liviu Dragnea a formulat apel față de decizia Tribunalului București de confirmare a noii conduceri PSD, stabilite la Congres. Viorica Dăncilă, acum președinte PSD, a declarat că nu cunoaște rațiunile pentru aceste demersuri ale lui Dragnea, mai ales că nu a mai vorbit cu el de dinainte să fie arestat.

„Nu am mai discutat cu domnul Dragnea dinainte de a fi arestat. Nu știu care sunt consiferentele pentru care dânsul face acest demers. Am văzut aseară cu spunea cineva că discut, dar nu, după ce a fost arestat, nu am mai avut niciun fel de discuție. E regretabil că unii oameni spun lucruri fără niciun sâmbure de adevăr”, a declarat Viorica Dăncilă, pentru Adevărul.

Întrebată dacă, în cazul în care va ajunge președintele Românie, îl va grația pe Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a început să râdă și a răspuns: „Doamne... nici nu se pune problema!”