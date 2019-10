Viorica Dăncilă: 'PSD nu va participa la votul de învestitură a Guvernului Orban' (VIDEO)

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, reiterează faptul că PSD nu va participa la votuld e învestitură a Guvernului Orban, lăsând pe seama opoziției asigurarea cvorumului de prezență.



„În calitate de președinte al PSD, după dicuția cu liderii partidului, am luat decizia de a nu ne prezenta la votul de învestitură a noului Guvern”, a declarat Dăncilă.

