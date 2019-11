Viorica Dăncilă (PSD): Nu vom ataca propunerea de comisar european a Guvernului Orban pentru că nu suntem anti-români

PSD nu va ataca propunerea de comisar european făcută de Guvernul Orban, a afirmat fostul premier Viorica Dăncilă, lider al social-democraților și candidat în cursa către Cotroceni.



„Când este vorba despre un obiectiv de țară, noi nu vom face ceea ce au făcut liberalii și ce au făcut cei din grupul Renew Europe. Nu vom fi anti-români. Eu iubesc această țară și nu vreau ca România să fie pusă în situații neplăcute.



Avem un război electoral, între ghilimele, în interiorul țării, dar acesta nu trebuie să meargă dincolo de granițele țării. De nouă ani de zile, de fiecare dată, am susținut România. Nu vom face acum ce nu am făcut până acum. Vor propune un comisar. Nu vom ataca persoana respectivă, pentru că este mai importantă imaginea de țară decât imaginea personală.



Nu o să am aceeași abordare ca și candidatul Iohannis, care imediat după ce am făcut propunerea a sunat la Bruxelles ca să nu fie acceptat Victor Negrescu”, a declarat Viorica Dăncilă.



Guvernul Orban are de ales între eurodeputații PNL Siegfried Mureșan și Adina Vălean pentru nominalizarea privind portofoliul de comisar european destinat României, care a rămas ultimul stat din UE fără un titular propus în acest sens, după ce toate cele trei tentative ale fostului premier Viorica Dăncilă s-au lovit de refuzul Bruxellesului. (Detalii AICI)